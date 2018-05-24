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24.05.2018, 18:35

В Минобороны РФ отреагировали на выводы следствия по МН17

В Минобороны РФ отреагировали на выводы следствия по МН17 - Фото
Фото: http://mil.ru

В Минобороны РФ продолжают настаивать на том, что Боинг был сбит якобы украинскими военными

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В Минобороны РФ заявили, что совместная следственная группа (JIT) в своих выводах относительно катастрофы пассажирского лайнера рейса МН17 Малазийских авиалиний основывается на "поделках фейкогенераторов". Об этом сообщает Интерфакс.

Так в российском ведомстве отреагировали на заявление международных следователей о том, что МН17 сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

В Минобороны РФ продолжают настаивать на том, что Боинг был сбит якобы украинскими военными.

"Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы пассажирского авиарейса MH-17 ее представителям следует опираться в своих заявлениях прежде всего на факты и свидетельские показания, а не поделки фейкогенераторов из "Беленгкэт" или СБУ", - говорится в заявлении министерства страны-агрессора.

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Теги: фейк, мн17, следствие, минобороны рф, выводы
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