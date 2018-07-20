В Молдове выявили 56 боевиков ЛНР и ДНР

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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18 из 56 граждан Молдовы задержаны, 15 из них уже осуждены

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Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы выявила 56 молдавских граждан, которые воевали в Донбассе за боевиков террористических организаций ЛНР и ДНР. Об этом сообщает молдавское издание Ziarul de garda со ссылкой на пресс-секретаря СИБ Даниэллу Минзат.

По ее словам, 18 из указанных 56 граждан Молдовы задержаны, 15 из них уже осуждены.

Минзат отметила, что, по неофициальным данным, двух граждан Молдовы осудили в Украине.

В Молдове граждан, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе, осуждают по статье о наемниках, уточнила представитель СИБ.

В мае 2018 года сообщалось, что в Молдове к тюремному заключению приговорены восемь граждан, воевавших на стороне боевиков в Донбассе.