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20.07.2018, 19:39

В Молдове выявили 56 боевиков ЛНР и ДНР

В Молдове выявили 56 боевиков ЛНР и ДНР - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

18 из 56 граждан Молдовы задержаны, 15 из них уже осуждены

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Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы выявила 56 молдавских граждан, которые воевали в Донбассе за боевиков террористических организаций ЛНР и ДНР. Об этом сообщает молдавское издание Ziarul de garda со ссылкой на пресс-секретаря СИБ Даниэллу Минзат.

По ее словам, 18 из указанных 56 граждан Молдовы задержаны, 15 из них уже осуждены.

Минзат отметила, что, по неофициальным данным, двух граждан Молдовы осудили в Украине.

В Молдове граждан, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе, осуждают по статье о наемниках, уточнила представитель СИБ.

В мае 2018 года сообщалось, что в Молдове к тюремному заключению приговорены восемь граждан, воевавших на стороне боевиков в Донбассе.

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Теги: боевики, Донбасс, Молдова, наемники, сиб
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