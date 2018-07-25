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25.07.2018, 17:36

В Москве появился еще один задержанный ФСБ украинец - адвокат

В Москве появился еще один задержанный ФСБ украинец - адвокат - Фото
Лефортово (фото - wikipedia)

Сергей Бугайчук - проводник из Ровно

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В московском СИЗО в Лефортово появился еще один украинец, задержанный ФСБ России - проводник из Ровно Сергей Бугайчук. Об этом сообщил Марк Фейгин, общественный защитник незаконно осужденного в РФ журналиста агентства Романа Сущенко, передает Укринформ.

Бугайчук - проводник, который работает в пассажирском вагонном депо "Ковель" - был задержан 11 июля 2018 года. Ему инкриминируют то, что он в составе группы лиц из трех человек (один из которых назван только по имени) якобы переправлял через российско-украинскую границу для дальнейшей перепродажи оружие - пистолет Glock 19, а также 10 стволов к пистолету "Макаров".

Дело ведут сотрудники Следственного управления ФСБ России. В постановлении об его аресте указывается, что за "тяжкое преступление", в котором его обвиняют, предусмотрено "безальтернативное наказание" на срок более трех лет.

Бугайчук не признает себя виновным в инкриминируемом деянии. На первых заседаниях суда ему был предоставлен "адвокат по назначению". Как сообщил Фейгин, в настоящее время консульство Украины уже ищет для Бугайчука адвоката по соглашению.

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Теги: политзаключенные, фсб, ровно, сергей бугайчук
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