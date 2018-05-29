В Москве задержали режиссера за пикет в поддержку Сенцова: видео

Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

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Вчера на Пушкинской площади Москвы прошел одиночный пикет в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова

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В центре Москвы вчера задержали российского режиссера Антона Сушкевича, который вышел на одиночный пикет в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сушкевич стоял в одиночном пикете в поддержку Сенцова на Пушкинской площади. "15 дней в условиях тюрьмы голодать очень, очень тяжело. Я хочу, чтобы россияне обратили внимание на эту проблему, президент страны, чтобы обратил внимание на эту проблему, чтобы его выпустили под любым предлогом, чтобы он остался жив", - отметил Сушкевич.

Полицейские при задержании ссылались на 202-й указ об особенностях применения усиленных мер безопасности во время чемпионата мира по футболу.

"Однако прямого запрета на одиночное пикетирование в указе нет", - уточняется в сообщении.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку: режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.