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06.08.2018, 21:00

В НАПК заявили о появлении фейкового сайта агентства

В НАПК заявили о появлении фейкового сайта агентства - Фото
Фото: скриншот

В агентстве призвали не пользоваться сайтом portal.nazk.org.ua

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В Национальном агентстве по предотвращению коррупции сообщили о том, что в украинском сегменте интернета появился поддельный сайт НАПК. Об этом говорится на странице агентства в Facebook.

"Вниманию субъектов декларирования! Обращаем внимание, что появился двойник сайта для представления деклараций!" – сказано в сообщении.

В НАПК заявили, что сайт по адресу portal.nazk.org.ua не является официальным ресурсом агентства. На "фейковость" портала указывают, в частности, ошибки в его названии, отметили в агентстве.

"Не пользуйтесь указанным ресурсом!" – призвали в НАПК.

В июне в НАПК заявили, что проведут полную проверку электронных деклараций за 2015-2017 года двенадцати человек, среди которых трое народных депутатов. 

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Теги: фейк, напк, декларация, сайт, портал
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