В ОБСЕ призвали Россию освободить Сущенко

Роман Сущенко (скриншот из видеозаписи)

commenthover

"Сотрудники СМИ должны выполнять свою работу в безопасных условиях - без угроз, насилия и риска быть заключенным», - сказал Арлем Дезир

Реклама

Реклама

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал власти РФ освободить украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Журналист - не преступник. Сотрудники СМИ должны выполнять свою работу в безопасных условиях - без угроз, насилия и риска быть заключенными», - сказал Дезир.

"Я еще раз призываю российские власти освободить журналиста из тюрьмы», - добавил он.

Сегодня, 4 июня, Московский городской суд вынес приговор незаконно удерживаемому в столичном российском СИЗО журналисту информагентства Укринформ Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.