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04.06.2018, 20:14

В ОБСЕ призвали Россию освободить Сущенко

В ОБСЕ призвали Россию освободить Сущенко - Фото
Роман Сущенко (скриншот из видеозаписи)

"Сотрудники СМИ должны выполнять свою работу в безопасных условиях - без угроз, насилия и риска быть заключенным», - сказал Арлем Дезир

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Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал власти РФ освободить украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Журналист - не преступник. Сотрудники СМИ должны выполнять свою работу в безопасных условиях - без угроз, насилия и риска быть заключенными», - сказал Дезир.

"Я еще раз призываю российские власти освободить журналиста из тюрьмы», - добавил он.

Сегодня, 4 июня, Московский городской суд вынес приговор незаконно удерживаемому в столичном российском СИЗО журналисту информагентства Укринформ Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

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Теги: Арлем Дезир, обсе, роман сущенко, журналист, заключение
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