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16.06.2018, 19:10

В Одессе возле консульства РФ бросали "кровавые" мячи: фото

В Одессе возле консульства РФ бросали "кровавые" мячи: фото - Фото
Фото: dumskaya.net

Участники акции облили футбольные мячи красной жидкостью и символически забили голы в "ворота Российской Федерации"

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Акция с требованием освободить политических узников Кремля состоялась сегодня под стенами российского консульства в Одессе. Об этом сообщает Думская.

Примерно 20 участников патриотических организаций провели пикет диппредставительства с плакатами-карикатурами на тему чемпионата мира по футболу, который проходит РФ.

Участники акции облили футбольные мячи красной жидкостью и символически забили голы в "ворота Российской Федерации", перебросив спортивные снаряды через забор дипломатической миссии.

"Страна-агрессор удерживает в заложниках наших граждан, обвинив их в терроризме и силой навязав свое гражданство", - сказал представитель Автомайдана Юрий Батыр.

По его словам, этой акцией они хотят поддержать политзаключенных и напомнить международному сообществу, что Россия — страна-террорист.

"Этот праздник футбола не должен проходить в стране, которая систематически игнорирует человеческие ценности", - добавил он.

Фанаты ФК "Черноморец", которые приняли участие в акции, рассказали, что не имеют ничего против чемпионата и смотреть его надо, однако не забывая, в какой стране он проходит.

Президент Украины Петр Порошенко призвал Запад бойкотировать чемпионат мира по футболу в РФ.

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Теги: одесса, акция, чм-2018, кровавые мячи
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