В ООН назвали условие прекращения войны в Донбассе

Для завершения войны в Донбассе не хватает только готовности России прекратить поддержку боевиков. Об этом Голосу Америки заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
"Единственное, чего не хватает - это готовности и согласия России прекратить поддержку и поставку оружия, боеприпасов, людей и денег. Как только Россия на это согласится, то конфликт на Донбассе мгновенно прекратится", - подчеркнул Ельченко.
По его словам, после этого в регионе останется много проблем. "Но мы сможем их урегулировать", - считает Ельченко.
Представитель Украины в ООН напомнил, что представители РФ предлагают обсуждать введение миротворцев с главарями террористических организаций ЛНР/ДНР.
"Мы считаем, что это - конфликт РФ и Украины, Россия так не считает", - объяснил Ельченко.
Он назвал введение миротворцев в Донбасс "дорогой миссией", которая должна финансироваться из бюджета ООН.
5 апреля 2018 года Ельченко заявлял, что гибридная война против Украины постепенно превращается в глобальную войну.