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29.05.2018, 10:14

В ООН назвали условие прекращения войны в Донбассе

В ООН назвали условие прекращения войны в Донбассе - Фото
Владимир Ельченко (фото -скриншот видео)

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко прокомментировал возможность прекращения гибридной войны в Донбассе и введение миротворцев

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Для завершения войны в Донбассе не хватает только готовности России прекратить поддержку боевиков. Об этом Голосу Америки заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Единственное, чего не хватает - это готовности и согласия России прекратить поддержку и поставку оружия, боеприпасов, людей и денег. Как только Россия на это согласится, то конфликт на Донбассе мгновенно прекратится", - подчеркнул Ельченко.

По его словам, после этого в регионе останется много проблем. "Но мы сможем их урегулировать", - считает Ельченко.

Представитель Украины в ООН напомнил, что представители РФ предлагают обсуждать введение миротворцев с главарями террористических организаций ЛНР/ДНР.

"Мы считаем, что это - конфликт РФ и Украины, Россия так не считает", - объяснил Ельченко.

Он назвал введение миротворцев в Донбасс "дорогой миссией", которая должна финансироваться из бюджета ООН.

5 апреля 2018 года Ельченко заявлял, что гибридная война против Украины постепенно превращается в глобальную войну.

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Теги: миротворцы в Донбассе, ООН, владимир ельченко, условие прекращения войны
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