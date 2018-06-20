В ООН заявили о росте числа нападений на журналистов в Украине

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В докладе комиссара ООН по правам человека сказано о 12 случаях ограничения свободы слова

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В период с 16 февраля по 15 мая 2018 года в Украине зафиксирован рост количества нападений на журналистов, работников СМИ, а также других инцидентов, ограничивающих свободу слова. Об этом свидетельствует доклад верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

В докладе рассмотрено 42 задокументированных случая посягательства на свободу выражения взглядов, свободу СМИ, свободы мирных собраний и объединений, а также случаи дискриминации, использования языка вражды и насилия в отношении меньшинств.

"Большинство из этих нарушений, по сообщениям, были совершены праворадикальными группами, чаще всего – безнаказанно", - сказано в документе.

В этом числе 12 случаев нарушения свободы слова и свободы медиа. Нарушителями в двух случаях названы работники правоохранительных органов, а в трех - представители ультраправых групп.

"В шести случаях, где нарушителей установить не удалось, жертвами были журналисты, которые исследовали факты о коррупции в региональном или национальном масштабе", - сказано в отчете.

Помимо этого, УВКПЧ отмечает, что "одного журналиста арестовали и обвинили в государственной измене, двух журналисток принудительно выдворили, а еще одного мужчину обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины".

В отчете говорится о необходимости эффективных и прозрачных расследований инцидентов с участием журналистов в 2015-2018 годах, в частности по делу об об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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