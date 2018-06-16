В ОРДЛО нужна международная переходная администрация - Черныш

Вадим Черныш (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

commenthover

Должен быть предусмотрен полицейский компонент, который будет отвечать за охрану имущества в оккупированном Донбассе, подчеркнул чиновник

Реклама

Реклама

Целесообразно говорить о развертывании не миротворческой миссии на оккупированных территориях Донбасса, а о внедрении под мандатом ООН международной переходной администрации с военным, полицейским и гражданским компонентами. Об этом в комментарии Укринформу сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

По словам Черныша, должен быть предусмотрен также полицейский компонент, который будет отвечать за охрану имущества, обеспечение правопорядка. Также необходимо внедрение гражданской администрации, которая будет заботиться о социальных, культурных, образовательных и других вопросах, а также заниматься вопросом так называемого транзитного правосудия.

“С такой концепцией соглашаются уже почти все страны, кроме одной — Российской Федерации. Они как раз и сводят миссию манипулятивными технологиями к защите кого-то, непонятно кого, и расположение ее на линии столкновения... Наша концепция — это постепенное управление территорией во всех сферах, конечно, с безопасностными компонентами", — заявил глава МинВОТ.

По его словам, все компоненты должны внедряться почти одновременно.

"Временная администрация берет на себя от оккупационной администрации контроль. В течение переходного периода все согласуется с украинским законодательством. И потом постепенно возвращается под полный контроль украинского государства, функционирования такого переходного периода должна обеспечить временная администрация", - отметил Черныш.

Он уточнил, что на глобальном уровне, добавил Черныш, на сегодня нужно соответствующее решение Совбеза ООН.

"И здесь главное, чтобы все члены Совета Безопасности вышли с одной и той же моделью, которая будет действенной", - считает он.

По его словам, миссия для Украины может быть похожей на миссии ООН в Хорватии — UNTAES. "К UNTAES в Хорватии были две миссии, которые, впрочем, не были эффективны. А третья уже стала эффективной", - добавил Черныш.

12 мая 2017 года Черныш заявлял, что вопросы экологии в Луганской и Донецкой областях необходимо ставить на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.