В ОРЛО псевдовыборы пройдут в ноябре – источники

Фото: LIGA.net

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Собеседники на правах анонимности рассказали LIGA.net о ситуации в городе

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Псевдовыборы главаря террористической организации ЛНР назначены на 11 ноября 2018 года. Об этом LIGA.net сообщили сегодня источники во временно оккупированном Луганске.

Собеседники на правах анонимности отметили, что такое решение приняли так называемые депутаты народного совета.

Местные жители отметили, что информация о "выборах" уже появилась в пропагандстских местных СМИ.

"Пока никаких бигбородов, ничего не видно по городу", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой источник предположил, что решение о проведении незаконных выборов появилось после ликвидации бывшего главаря боевиков в Донецке Александра Захарченко.

"В Донецке проведут "выборы" 11 ноября. Поэтому они решили "не отставать", тоже назначили эту же дату. Но как Кремль скажет, так и будет – это очевидно", - добавил он.

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По его словам, кроме Леонида Пасечника (главарь боевиков ЛНР, - ред.) особо кандидатов пока нет. "А кого вообще тут выбирать?!" - резюмировал он.

"На выборы не пойду", - возмущается происходящим одна из луганчанок Марина, которая "ждет Украину".

"Соседи мои пойдут голосовать, поддерживают, верят Путину, ждут, когда придет Россия и окончательно заберет под свое крыло, как Крым. Очевидно, что боятся, если не пойдут, у них могут быть проблемы", - добавила она.

29 августа 2018 года сообщалось, что псевдовыборы в ОРЛО перенесли.

В МИД подчеркнули, что решение о проведении незаконных выборов в ОРДЛО "грубо нарушают обязательства РФ как стороны минских договоренностей".

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