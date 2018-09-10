Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.09.2018, 10:28

В ОРЛО псевдовыборы пройдут в ноябре – источники

В ОРЛО псевдовыборы пройдут в ноябре – источники - Фото
Фото: LIGA.net

Собеседники на правах анонимности рассказали LIGA.net о ситуации в городе

дополнено
Реклама
Реклама

Псевдовыборы главаря террористической организации ЛНР назначены на 11 ноября 2018 года. Об этом LIGA.net  сообщили сегодня источники во временно оккупированном Луганске.

Собеседники на правах анонимности отметили, что такое решение приняли так называемые депутаты народного совета.

Местные жители отметили, что информация о "выборах" уже появилась в пропагандстских местных СМИ.

"Пока никаких бигбородов, ничего не видно по городу", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой источник предположил, что решение о проведении незаконных выборов появилось после ликвидации бывшего главаря боевиков в Донецке Александра Захарченко.

"В Донецке  проведут "выборы" 11 ноября. Поэтому они решили "не отставать", тоже назначили эту же дату. Но как Кремль скажет, так и будет – это очевидно", - добавил он.

Читайте также: Вместо Захарченко: Кремль назначил главаря боевиков в Донецке

По его словам, кроме Леонида Пасечника (главарь боевиков ЛНР, - ред.) особо кандидатов пока нет. "А кого вообще тут выбирать?!" - резюмировал он.

"На выборы не пойду", -  возмущается происходящим одна из луганчанок Марина, которая "ждет Украину". 

"Соседи мои пойдут голосовать, поддерживают, верят Путину, ждут, когда придет Россия и окончательно заберет под свое крыло, как Крым. Очевидно, что боятся, если не пойдут, у них могут быть проблемы", - добавила она.

29 августа 2018 года сообщалось, что псевдовыборы в ОРЛО перенесли. 

В МИД подчеркнули, что решение о проведении незаконных выборов в ОРДЛО "грубо нарушают обязательства РФ как стороны минских договоренностей".

Читайте также: Спецпроект LIGA.net:  "Просто отдайте нам Украину". Кто победит в войне за Европу

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Луганск, владимир путин, псевдовыборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
МинВОТ назвало условия подачи воды в Крым
Политика МинВОТ назвало условия подачи воды в Крым
Курц о России: Наша позиция не изменилась
Политика Курц о России: Наша позиция не изменилась
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 