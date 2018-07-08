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08.07.2018, 14:22

В освобожденном Золотом-4 появились органы власти Украины - штаб

В освобожденном Золотом-4 появились органы власти Украины - штаб - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

До 2 июля в населенном пункте никогда не было представителей Нацполиции, что было связано с неподходящими условиями безопасности

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Во взятом под контроль украинскими военными Золотом-4 Луганской области появился участковый инспектор и другие представители украинских органов власти. Также местные жители получили возможность перемещаться на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

Объединенные силы подчеркивают, что работа по улучшению тактического положения вокруг Золотого-4 велась еще во времена пребывания других военных частей в период проведения АТО.

"Сегодняшние защитники завершили улучшение тактического положения, создали другие опорные пункты и полностью убрали опасность действий диверсионно-разведывательных групп противника", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что раньше не все жители Золотого-4 имели возможность перемещаться на подконтрольную территорию в связи с боевой обстановкой в районе. Сейчас военные угрозы устранены, безопасность местных жителей улучшена, и все без исключения жители Золотого-4 имеют право и возможность перемещаться на подконтрольную правительству территорию, убеждают в штабе ООС.

Там также отметили, что до 2 июля в населенном пункте никогда не было представителей Нацполиции, что было связано с неподходящими условиями безопасности.

"В настоящее время в указанном населенном пункте есть участковый инспектор и другие представители органов власти", - сообщили в штабе.

Золотое-4 кончательно перешел под контроль Украины 30 июня

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Теги: полиция, безопасность, луганская область, Золотое-4, власть
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