В ПА НАТО России указали на нарушение прав человека в Крыму

НАТО Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Главный докладчик поддержала тезисы об ответственности России за нарушения прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии

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На сессии Парламентской ассамблеи НАТО был представлен доклад "Продвижение демократии и прав человека в черноморском регионе", в котором указывается на массовые нарушения Россией прав человека на оккупированных территориях Украины. Об этом на своей странице в Facebook глава украинской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз.

Главный докладчик Улла Шмидт поддержала тезисы об ответственности России за нарушения прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии.

Шмидт отметила, что быстрое решение конфликта на Донбассе нереалистично. Ключевая задача сегодня - прекращение огня, но никакого прогресса со стороны поддерживаемых Россией боевиков не наблюдается, считает она.

В документе содержится вывод о том, что страны должны усилить давление на РФ.

Недавно народный депутат и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что РФ переселила в оккупированный Крым около миллиона человек с российской территории.