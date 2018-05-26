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26.05.2018, 14:11

В ПА НАТО России указали на нарушение прав человека в Крыму

В ПА НАТО России указали на нарушение прав человека в Крыму - Фото
НАТО Фото: iStock/Global Images Ukraine

Главный докладчик поддержала тезисы об ответственности России за нарушения прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии

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На сессии Парламентской ассамблеи НАТО был представлен доклад "Продвижение демократии и прав человека в черноморском регионе", в котором указывается на массовые нарушения Россией прав человека на оккупированных территориях Украины. Об этом на своей странице в Facebook глава украинской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз.

Главный докладчик Улла Шмидт поддержала тезисы об ответственности России за нарушения прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии.

Шмидт отметила, что быстрое решение конфликта на Донбассе нереалистично. Ключевая задача сегодня - прекращение огня, но никакого прогресса со стороны поддерживаемых Россией боевиков не наблюдается, считает она.

В документе содержится вывод о том, что страны должны усилить давление на РФ.

Недавно народный депутат и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что РФ переселила в оккупированный Крым около миллиона человек с российской территории.

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Теги: ПА НАТО, Крым, права человека, ирина фриз, доклад
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