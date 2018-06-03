В Польше почтили память воинов УНР - фото

На украинском военном кладбище в польском городе Александрув Куявский почтили память воинов армии Украинской Народной Республики. Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины в Польше.
Согласно сообщению, Украинское военное кладбище восстановили 25 лет назад и с тех пор здесь ежегодно проводят торжества в первую субботу июня.
На церемонии присутствовала местная власть, православный приход города, поляки и украинцы, "которые лелеют память об украинском-польском братство оружия 1920 года, которое спасло Европу от большевистского нашествия", заявили в ведомстве.
Фото: www.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce