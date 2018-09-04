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04.09.2018, 19:24

В Раде и под ГПУ требовали арестовать Медведчука: фото, видео

В Раде и под ГПУ требовали арестовать Медведчука: фото, видео - Фото
Фото: Facebook Андрея Левуса

Активисты призвали бойкотировать телеканалы 112, NewsOne и Интер

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Сегодня в Верховной Раде и под зданием Генпрокуратуры активисты общественной организации Вільні люди призвали расследовать антиукраинскую деятельность Виктора Медведчука и бойкотировать телеканалы, принадлежащие пророссийским политикам.

В парламенте депутаты помянули минутой молчания поэта Василия Стуса. Сегодня, 4 сентября - годовщина со дня его смерти.

"33 года назад умер Василий Стус. У нас уже пятый год идет война. Есть один человек, который имеет отношение и к первому и второму факту. Это Виктор Медведчук», - заявил депутат Андрей Левус с трибуны парламента, сообщается на странице Молодежного националистического конгресса в Facebook.

Левус призвал патриотических депутатов бойкотировать телеканалы 112, NewsOne и Интер.

Акция в рамках национальной инициативы "Стоп Реванш" прошла также под стенами ГПУ. Участники призвали ведомство арестовать Медведчука.

Ранее журналисты программы "Схемы" провели расследование, в ходе которого выяснили, что гражданин Германии Эдуард Катц – не настоящий владелец телеканала 112 Украина, как на этом настаивает руководство медиа. Журналисты намекают, что 112 Украина купил Медведчук.

По данным Института массовой информации, в июле 2018 года больше всего материалов "с признаками заказа" в интернет-СМИ касались УПЦ МП и Виктора Медведчука.

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Теги: верховная рада, гпу, арест, виктор медведчук, 112 украина
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