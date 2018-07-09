В Раде придумали, как посадить 14 кандидатов в ЦИК на 13 кресел

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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Спикер парламента полагает, что в Раде сделают "все возможное", чтобы долгожданное решение об обновлении ЦИК было принято до парламентских каникул

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Народные депутаты могут увеличить количество членов Центризбиркома, чтобы утвердить весь список новичков на эти должности из 14 предложенных кандидатур. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом спикер Андрей Парубий заявил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

Председатель Рады отметил, что законопроект еще не внесен в зал и сегодня по этому вопросу продолжаются консультации.

Он также сообщил, что параллельно будет рассматриваться назначение новых членов Конституционного суда.

"Эти два вопроса политически между собой связаны", - сказал он.

Спикер не уточнил, будет ли голосование по новым членам ЦИК и КСУ на этой пленарной неделе, отметив, что сделает все возможное, чтобы решение было принято до парламентских каникул.

Сегодня в БПП потребовали начать работу Рады с обновления ЦИК.

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5 июля 2018 года Рада планировала назначить новых членов ЦИК, но из-за отказа некоторых фракций участвовать в этом голосование оказалось под угрозой срыва. Ранее источники LIGA.net в коалиции сообщили, что президенту Петру Порошенко и лидеру Народного фронта Арсению Яценюку якобы не выгодно менять старый состав ЦИК.