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03.09.2018, 22:16

В Раде сказали, когда возьмутся за изменения в Конституцию

В Раде сказали, когда возьмутся за изменения в Конституцию - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Первое голосование планируется провести до начала октября

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Верховная Рада скорее всего рассмотрит изменения в Конституцию в первом чтении в конце сентября. Об этом сообщила представитель президента в ВР Ирина Луценко после встречи, которую проводил Петр Порошенко с председателями парламентских фракций, передает Укринформ.

 "Я думаю, что мы поставим первое голосование где-то на конец сентября, это может быть вторая или третья пленарная неделя, возможно начало октября. Так мы проговорили и так говорил спикер парламента", - сказала Луценко.

По ее словам, это будет голосование, на котором депутаты отправят законопроект об изменениях в Конституцию в Конституционный суд, а второе голосование будет на следующей пленарной сессии, которая начнется в январе.

Луценко сказала, что сначала необходимо 226 голосами поддержать законопроект об изменениях в Основной закон, чтобы направить его на экспертизу Конституционного суда. На весенней сессии, если КС даст положительное заключение, состоится голосование, в котором для принятия положительного решения потребуется 300 голосов.

По мнению представителя президента в ВР, по состоянию на сегодняшний день в парламенте есть 300 депутатов, поддерживающих изменения в Конституцию.

Ранее сегодня, 3 сентября, сообщалось, что президент Петр Порошенко планирует до 30 сентября уведомить Россию о непродлении Украиной действия договора о дружбе с РФ. 

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Теги: изменения в конституцию, Конституция Украины, верховная рада
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