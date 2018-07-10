В Раде записывают "определенное видео" для росСМИ – Сюмар

Сюмар Виктория Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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По словам депутата, сейчас аккредитацию в Раде может получить каждый, кто подаст заявку

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СБУ направила в пресс-службу Верховной Рады десятки представлений, согласно которым в парламенте получают аккредитацию люди, которые "записывают и отправляют для российских СМИ определенное видео". Об этом журналистам сообщила глава комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

"У пресс-службы сегодня 4,5 тысячи аккредитаций и десятки представлений от СБУ, согласно которым часть этих людей просто записывают и отправляют для российских СМИ определенное видео. Это тайная информация, но я с ней была ознакомлена, поскольку я имею этот доступ. Дальше там монтируются какие-то вещи, которые порой провоцируют депутатов на какие-то реакции, когда хочется как-то не так ответить, когда задают действительно провокационные вопросы. На этих людей обратили внимание", - сказала Сюмар.

По словам депутата, сейчас аккредитацию в Раде может получить каждый, кто подаст заявку: "С любого сайта, зарегистрированного или нет, потому что интернет-сайты у нас не зарегистрированы", - сказала глава комитета.

Она отметила, что это "проблема, о которой мы дискутировали, и которую также нужно решать".

LIGA.net пытается выяснить в СБУ, о каком именно "видео для российских СМИ" идет речь и в чем суть направленных в пресс-службу парламента представлений.

Вчера комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады поддержал предложение аппарата Рады создать в парламенте пресс-центр для журналистов на третьем этаже. Также комитет решил рекомендовать первому заместителю руководителя аппарата Рады инициировать создание в аппарате рабочей группы по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в положение об аккредитации касательно нормирования прекращения аккредитации.

20 июня комитет по вопросам регламента лишил журналистской аккредитации Юлию Махмуди и Валерию Егорову. Егорова, бывшая помощница депутата Радикальной партии Сергея Скуратовского, показала средний палец фотографу в кулуарах парламента.