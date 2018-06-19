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19.06.2018, 10:21

В Раду поступил проект закона о запуске антикоррупционного суда

В Раду поступил проект закона о запуске антикоррупционного суда - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам спикера Рады Андрея Парубия, документ может быть принят в сессионном зале уже в четверг, 21 июня

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В Верховную Раду поступил проект закона о запуске антикоррупционного суда №8497. Об этом сообщил спикер Андрей Парубий, открывая утреннее пленарное заседание парламента, передает корреспондент LIGA.net.

Парубий отметил, что как только проект будет включен в повестку дня, он направит его в комитет по вопросам правовой политики с поручением немедленно рассмотреть.

По словам спикера Рады, документ может быть принят в сессионном зале уже в четверг.

7 июня Верховная Рада приняла закон об антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

Антикорсуд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты. 

Кроме того, Рада планирует принять закон о нацбезопасности в четверг, 21 июня, на утреннем пленарном заседании. 

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Теги: верховная рада, антикоррупционный суд, антикоррсуд, андрей парубий, проект закона
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