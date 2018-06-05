В Раду сейчас прошли бы восемь партий: опрос от Деминициатив

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Лидерами партийного рейтинга на конец мая 2018 года, по данным социологов, являются Батькивщина и Гражданская позиция

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Если бы выборы в Раду состоялись в середине-конце мая 2018 года, то больше всего голосов получили бы в Батькивщине (12,6%) и Гражданской позиции (10,7%). Результаты соцопроса фонда Деминициативы совместно с центром им. Разумкова озвучил директор соцслужбы последнего Андрей Быченко.

Третье место в рейтинге занимает Оппоблок - 8,5%, партия За жизнь - 8,1%, Радикальная партия - 7,9%, БПП - 7,8%.

Социологи подчеркнули, что, вероятно, преодолевают избирательный барьер также Самопомощь (5,1%) и недавно зарегистрированная партия комика Владимира Зеленского Слуга народа (5,0%).

ВО Свобода набирает 3,3%, но, как выразился Быченко, если бы выборы происходили сегодня, "был бы достаточно большой шанс, что они могли бы пройти в парламент, поскольку даже среди тех, кто намерен принять участие в выборах, 13,3% не определились с выбором".

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Рейтинги партий имеют некоторые региональные отличия: поддержка Батькивщины и БПП несколько ниже на юге и востоке страны, а популярность Гражданской позиции обеспечивается преимущественно западом и центром. Зато на западе и в центре очень слабыми являются позиции Оппоблока и партии За жизнь.

Опрос профинансирован Агентством США по международному развитию USAID и проведен с 19 по 25 мая 2018 года среди 2019 граждан от 18 лет и старше во всех регионах страны (за исключением оккупированных территорий). Погрешность не превышает 2,3%.

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Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова в октябре 2017 года, БПП получил бы 13,6% среди тех, кто собирается принять участие в парламентских выборах, Батькивщина - 10%, Гражданская позиция - 8,9%, Оппоблок - 8,6%. За партию За жизнь готовы проголосовать 6,8% опрошенных, за Радикальную партию - 6,5%, за Самопомощь - 5,9%.