В РФ крымский татарин арестован за поддержку Сенцова

Асан Мумджи Фото: facebook.com/GPZSPb

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Асана Мумджи заключили под стражу на 9 суток

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Крымскотатарского активиста Асана Мумджи, который живет в Санкт-Петербурге, арестовали за поддержку Олега Сенцова и украинский флаг. Об этом сообщил в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Мумджи вместе с Ольгой Смирновой и Марией Кожеватовой задержали 2 июня у здания Петроградского суда, где они стояли с флагом Украины и плакатом в поддержку Сенцова.

Петроградский районный суд арестовал Мумджи на девять суток, признав его виновным в организации несогласованного публичного мероприятия.

25 августа 2015 года суд в РФ приговорил крымчанина Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Кремль отказался передать его Украине, считая узника российским гражданином.

14 мая 2018-го Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских политзаключенных в РФ и Крыму. МИД не исключил, что режиссера могут обменять на подозреваемого в госизмене руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

2 июня сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала, что в колонии в РФ Олегу ежедневно вливают литр глюкозы.