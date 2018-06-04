Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.06.2018, 17:09

В РФ крымский татарин арестован за поддержку Сенцова

В РФ крымский татарин арестован за поддержку Сенцова - Фото
Асан Мумджи Фото: facebook.com/GPZSPb

Асана Мумджи заключили под стражу на 9 суток

Реклама
Реклама

Крымскотатарского активиста Асана Мумджи, который живет в Санкт-Петербурге, арестовали за поддержку Олега Сенцова и украинский флаг. Об этом сообщил в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Мумджи вместе с Ольгой Смирновой и Марией Кожеватовой задержали 2 июня у здания Петроградского суда, где они стояли с флагом Украины и плакатом в поддержку Сенцова.

Петроградский районный суд арестовал Мумджи на девять суток, признав его виновным в организации несогласованного публичного мероприятия.

25 августа 2015 года суд в РФ приговорил крымчанина Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Кремль отказался передать его Украине, считая узника российским гражданином.

14 мая 2018-го Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских политзаключенных в РФ и Крыму. МИД не исключил, что режиссера могут обменять на подозреваемого в госизмене руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

2 июня сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала, что в колонии в РФ Олегу ежедневно вливают литр глюкозы.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 04.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: политзаключенные, Олег Сенцов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Климкин призвал весь мир давить на РФ ради свободы заложников
Политика Климкин призвал весь мир давить на РФ ради свободы заложников
США: Крым - это Украина, РФ должна освободить украинских узников
Происшествия США: Крым - это Украина, РФ должна освободить украинских узников
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 