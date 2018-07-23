В РФ начался суд по сфабрикованному делу украинца Павла Гриба

Павел Гриб (фото - Ирина Ромалийская/ Facebook)

commenthover

Сегодня в Ростове-на-Дону прошло первое судебное заседание по рассмотрению дела Гриба по существу

обновлено

Реклама

Реклама

Сегодня, 23 июля, в Северо-кавказском военном суде в Ростове-на-Дону началось судебное заседание по сфабрикованному делу украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом сообщил его отец.

Заседание было открытым. Как передает российский ТАСС, Гриб на заседании заявил, что не признает своей вины и не согласен с обвинением.

Коллегия судей вернула дело прокурорам на доработку, сообщила журналист Ирина Ромалийская. В обвинительном акте была указана старая редакция статьи обвинения, которая подразумевает восемь лет колонии, а сейчас действует новая, по которой Гриба могут осудить на десять лет.

3 июля суд продилил срок содержания Гриба под стражей до 19 декабря.

В августе 2017 года 19-летнего Павла Гриба на территории Беларуси похитили спецслужбы РФ, после чего украинца переправили в СИЗО Краснодара. Российские власти обвиняют его "в подготовке теракта на территории РФ".

Согласно материалам сфабрикованного дела, в период с марта по май 2017 года, находясь в Украине, Гриб якобы переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Российские следователи утверждают, что украинец якобы "убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года". По их версии, якобы после теракта подсудимый рекомендовал школьнице покинуть Россию.