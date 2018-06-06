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06.06.2018, 14:38

В РФ отказали архиепископу УПЦ КП во встрече с Сенцовым

В РФ отказали архиепископу УПЦ КП во встрече с Сенцовым - Фото
Архиепископ Климент Фото: ru.krymr.com

Такая религиозная организация не зарегистрирована на территории России

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Администрация российской колонии, в которой незаконно удерживается украинский режиссер Олег Сенцов, отказала архиепископу УПЦ КП Клименту во встрече с политзаключенным. Об этом со ссылкой на информацию от адвоката Дмитрия Динзе заявила экс-адвокат Сенцова на стадии судебного рассмотрения дела Ольга Динзе во время пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Встреча не состоялась, поскольку согласно российскому законодательству такую встречу могут допустить с представителями религиозных организаций, зарегистрированных на территории РФ. Климент знает эту ситуацию, и он уже получил отказ во встрече от колонии, но намерен бороться до конца за встречу", - заявила она.

Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что ее брат отказался встречаться со священником, так как является атеистом. Однако позже Сенцов все же согласился на встречу.

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Теги: упц кп, встреча, колония, Олег Сенцов, Архиепископ Климент
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