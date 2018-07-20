В РФ подтвердили, что Путин обсуждал с Трампом Донбасс

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - Getty Images) Фото: Getty Images

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Посол России в США говорит, что были сделаны некие "конкретные предложения"

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки обсуждались «конкретные предложения по урегулированию ситуации в Донбассе». Об этом он сказал, выступая в международном дискуссионном клубе Валдай, сообщает ТАСС.

«Эта проблема обсуждалась, были сделаны конкретные предложения, как решать этот вопрос», - сказал Антонов.

Он убежден, что «Киев практически ничего не делает для выполнения минских соглашений».

Ранее Bloomberg, ссылаясь на неких двух людей, которые присутствовали на встрече лидеров тет-а-тет, сообщил, что Путин якобы предлагал Трампу провести "референдум" во временно оккупированном Россией Донбассе, чтобы "помочь решить военный конфликт в Восточной Украине".

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