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20.07.2018, 18:22

В РФ подтвердили, что Путин обсуждал с Трампом Донбасс

В РФ подтвердили, что Путин обсуждал с Трампом Донбасс - Фото
Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - Getty Images) Фото: Getty Images

Посол России в США говорит, что были сделаны некие "конкретные предложения"

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки обсуждались «конкретные предложения по урегулированию ситуации в Донбассе». Об этом он сказал, выступая в международном дискуссионном клубе Валдай, сообщает ТАСС.

«Эта проблема обсуждалась, были сделаны конкретные предложения, как решать этот вопрос», - сказал Антонов.

Он убежден, что «Киев практически ничего не делает для выполнения минских соглашений».

Ранее Bloomberg, ссылаясь на неких двух людей, которые присутствовали на встрече лидеров тет-а-тет, сообщил, что Путин якобы предлагал Трампу провести "референдум" во временно оккупированном Россией Донбассе, чтобы "помочь решить военный конфликт в Восточной Украине".

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Теги: Донбасс, дональд трамп, владимир путин, хельсинки, предложение
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