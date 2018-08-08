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08.08.2018, 18:51

В России говорят, что состояние Сенцова "относительно стабильное"

В России говорят, что состояние Сенцова "относительно стабильное" - Фото
Сенцов Олег Фото: скриншот Радио Свобода

Сегодня сестра Сенцова сообщила, что брат передал ей через адвоката письмо, в котором написал, что "все катастрофически плохо" и "конец близок"

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В офисе российского омбудсмена со ссылкой на врача, который наблюдает политзаключенного Олега Сенцова в колонии Лабытнанги, заявляют, что его состояние "относительно стабильное". Об этом заявил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов, сообщает Интерфакс.

"Я вчера разговаривал с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком, он по моей просьбе звонил врачу, который наблюдает Олега Сенцова в колонии. По словам врача, состояние относительно стабильное", - сказал Зловедов.

Сегодня сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что брат передал ей через адвоката письмо, в котором написал, что "все катастрофически плохо" и "конец близок".

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Теги: врач, омбудсмен, татьяна москалькова, Олег Сенцов, состояние
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