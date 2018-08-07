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07.08.2018, 20:51

В России убеждают, что Сенцов чувствует себя "удовлетворительно"

В России убеждают, что Сенцов чувствует себя "удовлетворительно" - Фото
Олег Сенцов (скриншот видео)

В Федеральной службе исполнения наказаний РФ утверждают, что Сенцов находится под постоянным динамическим наблюдением врачей

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В Федеральной службе исполнения наказаний РФ уверяют, что состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает более 80 дней, "удовлетворительное". Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства в Ямало-Ненецком округе.

Там утверждают, что Сенцов находится под постоянным динамическим наблюдением врачей колонии, а также специалистов Лабытнангской городской больницы.

В ФСИН также сообщили, что украинцу назначили лечение, направленное на «поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений».

"06.08.2018 проведено очередное лабораторное обследование осужденного. По результатам осмотра и обследования ухудшения состояния здоровья и лабораторных показателей не установлено", - сказано в сообщении.

Сегодня адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что украинский политзаключенный чувствует себя плохо, однако от госпитализации отказывается.

В частности, по информации адвоката, у Сенцова сильно понизился гемоглобин, что привело к анемии, а также – пульс, до 40 ударов в минуту.

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Теги: здоровье, голодовка, Олег Сенцов, фсин, состояние
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