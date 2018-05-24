В РПЦ готовят наступление на авторитет Константинополя – УПЦ КП

Архиепископ Евстратий (Зоря) Фото: facebook.com/yevstr

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В Москве собираются созвать "альтернатьивный" всеправославный собор, заявил архиепископ Евстратий (Зоря)

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В УПЦ Киевского патриархата говорят, что Московский патриархат готовит проведение в столице РФ "альтернативного" всеправославного собора, на котором московский патриарх будет наделен авторитетом первенства. Об этом заявил спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) в входе веб-конференции на портале RISU.

Таким образом он ответил на вопрос одного из читателей о том, не опасается ли вселенский патриарх Варфоломей быть обвиненным в схизме (расколе) со стороны РПЦ и сочувствующих ей поместных церквей.

Зоря заявил, что Москва уже готовит «контрнаступление» на авторитет Константинополя.

"Для этого в Москве должен быть созван «альтернативный Собор», который бы объявил себя «действительно Всеправославным», а Московского патриарха наделил бы авторитетом первенства", - сказал спикер УПЦ КП. Он добавил, что у него есть все основания говорить о реальности такого плана.

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"Генеральная репетиция", по словам Зори, была проведена во время прошлогоднего празднования 100-летия восстановления патриаршества в РПЦ.

"На самом деле это был лишь повод собрать глав церквей и провести «генеральную репетицию», показать, что Фанар не смог собрать всех на Крит, а Москва - может, поэтому она - реальный центр тяжести для Всемирного Православия", - отметил архиепископ.

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Как известно, РПЦ не участвовала во Всеправославном соборе, который прошел в 2016 г на Крите. Именно там должны были определить каноническую процедуру предоставления автокефалии. Однако все ограничилось предварительным обсуждением, в ходе которого не было достигнуто согласие по ряду принципиальных моментов, поэтому вопрос не был внесен в повестку дня собора.

Ранее президент, Верховная Рада, а также епископы УПЦ КП и УАПЦ обратились к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении статуса автокефалии Украинской православной церкви. Варфоломей заявил, что намерен в этом вопросе координировать свои действия с другими поместными церквями мира.