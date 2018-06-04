В СБУ ответили РИА Новости на обвинение в вербовке журналистки

Елена Гитлянская

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В МИА Россия сегодня заявили, что СБУ якобы пыталась завербовать журналистку, когда та приехала в Херсон освещать судебный процесс над Вышинским

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СБУ опровергает заявление российского прокремлевского агентства МИА Россия сегодня о том, что сотрудники спецслужбы в Херсоне якобы пытались завербовать корреспондентку РИА Новости из Литвы Ирину Высокович. Об этом в комментарии Радио Свобода сказала пресс-секретарь СБУ Алена Гитлянская.

В МИА Россия сегодня заявили, что СБУ якобы пыталась завербовать Высокович, когда та приехала в Херсон освещать судебный процесс над подозреваемым в госизмене руководителем РИА Новости-Украина Кириллом Вышинским.

Руководство Высокович утверждает, что после нескольких часов беседы с СБУ, которая не была оформлена протоколом, журналистку якобы вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ. Высокович рассказала о попытке вербовки после возвращения в Литву, сообщили в МИА Россия сегодня.

По данным РИА Новости, Высокович является гражданкой Украины и имеет вид на жительство в Литве.

Вместе с тем, в СБУ говорят, что пригласили журналистку на беседу, вынесли ей предостережение и отпустили.

«Мы пригласили ее на беседу с ее согласия, выяснили, что она, во-первых, не является официально трудоустроенной в РИА Новости, во-вторых, что она получила полторы тысячи долларов от РИА Новости за то, что она подготовит антиукраинские тенденциозные материалы. С ней была проведена беседа, вынесено предостережение, и она поехала домой», - сказала Гитлянская.

15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой Крыма провели обыски у руководства РИА Новости Украина. Там считают, что РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Вышинский был задержан по подозрению в госизмене, у него нашли два паспорта - украинский и российский.

Во время судебного заседания он заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.