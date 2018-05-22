В Симферополе по "делу Хизб ут-Тахрир" арестовали Эдема Смаилова

Задержание Эдема Смаилова (фото - krymr.com)

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Крымский татарин останется в СИЗО до 9 июня

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Оккупационный так называемый "Киевский районный суд" Симферополя 22 мая арестовал на 20 суток крымского татарина Эдема Смаилова, задержанного накануне по подозрению в участии в деятельности запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации Хизб ут-Тахрир. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Смаилов останется в СИЗО до 9 июня.

По данным координатора Крымской солидарности​ Дилявера Меметова, Смаилов на протяжении последних 15 лет занимался проведением религиозных, мусульманских обрядов в Бахчисарае.

Ранее суд в Симферополе арестовал задержанного накануне в Бахчисарае крымскотатарского активиста Сервера Мустафаева.

21 мая российские силовики провели обыски в Бахчисарае у Сервера Мустафаева и в селе Долинное Бахчисарайского района у Эдема Смаилова.

Мустафаева и Смаилова задержали по "делу Хизб ут-Тахрир".

МИД Украины выразил решительный протест в связи с незаконным задержанием Мустафаева и Смаилова. В заявлении ведомства говорится, что во время обысков, которые предшествовали задержанию, на Мустафаева и Смаилова и их родных оказывалось психологическое давление, а в доступе адвокатов им было отказано.