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22.05.2018, 21:48

В Симферополе по "делу Хизб ут-Тахрир" арестовали Эдема Смаилова

В Симферополе по "делу Хизб ут-Тахрир" арестовали Эдема Смаилова - Фото
Задержание Эдема Смаилова (фото - krymr.com)

Крымский татарин останется в СИЗО до 9 июня

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Оккупационный так называемый "Киевский районный суд" Симферополя 22 мая арестовал на 20 суток крымского татарина Эдема Смаилова, задержанного накануне по подозрению в участии в деятельности запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации Хизб ут-Тахрир. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Смаилов останется в СИЗО до 9 июня.

По данным координатора Крымской солидарности​ Дилявера Меметова, Смаилов на протяжении последних 15 лет занимался проведением религиозных, мусульманских обрядов в Бахчисарае.

Ранее суд в Симферополе арестовал задержанного накануне в Бахчисарае крымскотатарского активиста Сервера Мустафаева.

21 мая российские силовики провели обыски в Бахчисарае у Сервера Мустафаева и в селе Долинное Бахчисарайского района у Эдема Смаилова.

Мустафаева и Смаилова задержали по "делу Хизб ут-Тахрир".

МИД Украины выразил решительный протест в связи с незаконным задержанием Мустафаева и Смаилова. В заявлении ведомства говорится, что во время обысков, которые предшествовали задержанию, на Мустафаева и Смаилова и их родных оказывалось психологическое давление, а в доступе адвокатов им было отказано.

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Теги: эдем смаилов, крымские татары, крымские политзаключенные, дело Хизб ут-Тахрир
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