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26.07.2018, 16:24

В США отреагировали на выговор Холодницкому

В США отреагировали на выговор Холодницкому - Фото
Назар Холодницкий Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Дискредитированный прокурор должен сам уйти в отставку

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Посольство США в Украине считает, что в современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, самостоятельно подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права. Об этом дипломатическое учреждение написало в Twitter.

26 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ ведут совместное следствие против Холодницкого. 30 марта он сообщил, что попросил КДКП уволить главу САП с должности.

19 июля 2018 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что возражает против вывода квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), в котором рекомендуется ограничиться в отношении главы САП выговором, и настаивает на его увольнении. 

26 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия объявила выговор руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому. Комиссия отказалась увольнять с должности главу САП.

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Теги: отставка, назар холодницкий, Посольство США
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