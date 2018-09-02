В США Порошенко встретился с Волкером: о чем говорили

Петр Порошенко и Курт Волкер (фото - president.gov.ua)

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Президент обсудил со спецпредставителем США по вопросам Украины дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса

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В Вашингтоне президент Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса", - отмечается в сообщении.

Порошенко поблагодарил США за продолжение санкционной политики против РФ. Глава государства отметил важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников.

Президент и спецпредставитель США также обменялись мнениями по усилению обороноспособности украинской армии. Обсуждались вопросы усиления сотрудничества между Украиной и США для недопущения вмешательства России в украинские выборы.

1 сентября 2018 года Волкер заявил, что США готовы увеличить поставки оружия Украине, чтобы усилить ее военно-морские и воздушные силы.