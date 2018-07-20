В США решили, давать ли $200 млн украинской армии - посольство

Фото: Getty Images

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В Минобороны США уже начали процедуры заключения контрактов

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США приняли решение о выделении Украине $200 млн для усиления безопасности и обороны в 2018 бюджетном году. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

Указанные средства будут направлены на предоставление ВСУ военной техники и снаряжения, а также другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку военных.

Соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году.

19 июня сообщалось, что Сенат утвердил оборонный бюджет США на 2019 год общим объемом $716 млрд, из которых $200 млн предусмотрены на помощь Украине.