В ЦПК заявили, что судью Марфину хотят назначить бессрочно

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По данным Центра противодействия коррупции, муж судьи Натальи Марфиной был задержан на взятке в сумме $180 тыс, а она развелась с ним фиктивно

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Высший совет правосудия рекомендовал назначить судью Наталью Марфину на должность судьи Днепровского районного суда города Киева, несмотря на задержание ее мужа на взятке $180 тыс, на бессрочный срок. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook.

"Высший совет правосудия не увидел ничего плохого в действиях судьи Марфиной. В 2011 году мужа судьи задержали на взятке 180 тыс долларов", - отмечается в сообщении.

По данным ЦПК, чтобы избежать конфискации имущества, судья Марфина фиктивно развелась с мужем - бывшим сотрудником СБУ, чтобы избежать конфискации имущества.

"Как сообщает Prosud, Марфина солгала, сказав, что она подала на развод с мужем до его задержания. Члены ВККС не проверили этот факт и поверили судьи на слово. Высший совет правосудия (3 июля, - ред.) рекомендовал назначить судью Марфину бессрочно", - говорится в сообщении.

В Центре противодействия коррупции напомнили, что судья Марфина также принимала решение о законности лишения автомайдановца водительских прав за поездку в Межигорье во время Революции Достоинства.

Сын одного из кандидатов в аудиторы НАБУ Владимира Василенко, будучи действующим членом Высшей квалификационной комиссии судей, участвовал в собеседованиях ВККС с некоторыми скандальными судьями и принятии положительных решений по ним.