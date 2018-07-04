Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.07.2018, 06:54

В ЦПК заявили, что судью Марфину хотят назначить бессрочно

В ЦПК заявили, что судью Марфину хотят назначить бессрочно - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным Центра противодействия коррупции, муж судьи Натальи Марфиной был задержан на взятке в сумме $180 тыс, а она развелась с ним фиктивно

Реклама
Реклама

Высший совет правосудия рекомендовал назначить судью Наталью Марфину на должность судьи Днепровского районного суда города Киева, несмотря на задержание ее мужа на взятке $180 тыс, на бессрочный срок. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook.

"Высший совет правосудия не увидел ничего плохого в действиях судьи Марфиной. В 2011 году мужа судьи задержали на взятке 180 тыс долларов", - отмечается в сообщении.

По данным ЦПК, чтобы избежать конфискации имущества, судья Марфина фиктивно развелась с мужем - бывшим сотрудником СБУ, чтобы избежать конфискации имущества.

"Как сообщает Prosud, Марфина солгала, сказав, что она подала на развод с мужем до его задержания. Члены ВККС не проверили этот факт и поверили судьи на слово. Высший совет правосудия (3 июля, - ред.) рекомендовал назначить судью Марфину бессрочно", - говорится в сообщении.

В Центре противодействия коррупции напомнили, что судья Марфина также принимала решение о законности лишения автомайдановца водительских прав за поездку в Межигорье во время Революции Достоинства.

Сын одного из кандидатов в аудиторы НАБУ Владимира Василенко, будучи действующим членом Высшей квалификационной комиссии судей, участвовал в собеседованиях ВККС с некоторыми скандальными судьями и принятии положительных решений по ним. 

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 03.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: наталья марфина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Чтоб наверняка: Порошенко закрепил подписью запуск антикорсуда
Политика Чтоб наверняка: Порошенко закрепил подписью запуск антикорсуда
ВККС отсеяла более 100 судей, еще 90 служителей Фемиды ушли сами
Политика ВККС отсеяла более 100 судей, еще 90 служителей Фемиды ушли сами
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 