В Турцию из Азербайджана и Украины доставили сторонников Гюлена

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В СБУ не стали комментировать информацию о передаче Стамбулу сторонника обвиняемого в перевороте оппозиционного проповедника

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Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции доставили из Азербайджана и Украины двух сторонников, имеющих отношение к течению обвиняемого в перевороте оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Об этом сообщает Анадолу.

СМИ сообщает, что в Турцию доставлены так называемые казначеи течения Гюлена по Азербайджану и имам сторонников Гюлена по турецкой провинции Мерсин.

По полученным данным, Иса Оздемир (задержан в Азербайджане) и Салих Зеки Игит (задержан в Украине) доставлены 12 июля в Стамбул.

Исе Оздемиру и Салиху Зеки Игиту предъявлено обвинение в причастности к якобы террористической организации.

На просьбу прокомментировать сегодня информацию, LIGA.net посоветовали написать информационный запрос. Отвечая на вопрос, могут ли они подтвердить факт передачи Стамбулу Салих Зеки Игита в пресс-центре ведомства сказали: "Пришлите информационный запрос, мы его рассмотрим и ответим".

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В июле 2017 года проживающий в США Гюлен заявил, что не намерен бежать из Штатов и согласится на экстрадицию в Турцию, если Вашингтон удовлетворит соответствующую просьбу Анкары.

В мае 2017-го комиссия парламента Турции по расследованию попытки переворота 15 июля 2016 года официально заявила, что за мятежом стоит течение Гюлена.