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30.05.2018, 15:59

В убийстве Бабченко AI увидела "беспомощность властей Украины"

В убийстве Бабченко AI увидела "беспомощность властей Украины" - Фото
Иллюстрация: аmnesty.org.uа

Украинский филиал международной правозащитной организации Amnesty International ждет от власти защиты журналистов и активистов

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Вчерашнее убийство в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, по мнению директора Amnesty International Украина Оксаны Покальчук, является "трагической иллюстрацией несостоятельности украинской власти" защитить гражданского общество. Об этом с ее слов сообщает пресс-релиз организации.

Кроме того, Покальчук заявила об "опасной ситуации, в которой сейчас находится свобода выражения мнений в Украине".

Как выразилась правозащитница, "волна общего роста количества насильственных нападений в Украине усиливает нашу глубокую обеспокоенность по поводу способности и желания украинских властных структур защитить журналистов, активистов и других уязвимых групп, и обеспечить свободу слова".

Говоря об убийствах журналистов Бабченко и Павла Шеремета, директор AI Украина также вспомнила и убийство в Киеве известного антиукраинской риторикой публициста Олеся Бузины

Виновные в этих преступлениях до сих пор не привлечены к ответственности или даже не идентифицированы, резюмировала она.

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29 мая 2018 года около 21:00 на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева киллер трижды выстрелил в спину российскому журналисту Аркадию Бабченко, когда тот заходил в свою картиру. Он умер в карете скорой помощи. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего. Журналисты просят помочь им в расследовании. Создан фоторобот подозреваемого.

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Теги: война в донбассе, убийство, терроризм, Amnesty International, аркадий бабченко, оксана покальчук
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