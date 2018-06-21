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21.06.2018, 16:35

В Украине хотят разрешить блокирование сайтов без решения суда

В Украине хотят разрешить блокирование сайтов без решения суда - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Первый замглавы комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова назвала законопроект "возвращением к Сталину"

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Сегодня депутаты Верховной Рады включили в повестку дня законопроект № 6688, которым предполагается наделить правоохранителей правом без решения суда временно блокировать интернет-сайты.

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере еще в 2017 году зарегистрировали Иван Винник, Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновол. Однако внесли в повестку дня его только сегодня.

Согласно законопроекту, угрозами нацбезопасности в информационной сфере авторы предлагают считать «оказание воздействия на принятие решений или совершение или несовершение действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами».

Основанием для блокировки может стать распространение через сайт информации, с использованием которой «совершаются тяжкие или особо тяжкие преступления».

Решение о временной блокировке должно приниматься судьей по ходатайству следователя или прокурора во время судебного производства или досудебного расследования.

Однако в «исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления» следователь или прокурор сможет на 48 часов заблокировать любой ресурс в сети без решения суда.

При этом, согласно документу, все интернет-провайдеры должны будут за свой счет выполнять решения судов, следователей и СНБО о блокировании.

Первый заместитель главы комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова назвала законопроект "возвращением даже не к Януковичу, а к самому Сталину".

"Осуществление влияния на органы государственной власти" - это любой общественный контроль или рядовой пикет - в случае принятия закона будут терроризмом", - написала Червакова в Facebook.

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Теги: блокирование, законопроект, иван винник, сайт, татьяна чорновол
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