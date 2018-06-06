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06.06.2018, 13:30

В Украине появился омбудсмен в сфере образования

В Украине появился омбудсмен в сфере образования - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/Ліга.net

Кабмин утвердил должность уполномоченного по правам человека в сфере образования

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В Украине появится должность омбудсмена по правам человека в сфере образования. Соответствующее решение было принято сегодня, 6 июня, на заседании Кабинета министров, передает телеканал 112.

По словам министра образования Лилии Гриневич, нужно сигнализировать о нарушениях прав учителей, детей и всех работников образовательной сферы.

"Деньги перешли вместе с налогами. В результате от отношения огромного количества громад, которые у нас есть на территории Украины, зависит качество образования", - считает министр. 

14 февраля правительственным уполномоченным по вопросам гендерной политики была назначена Катерина Левченко. 

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Теги: обмудсмен, образование, кабинет министров, уполномоченный
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