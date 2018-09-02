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02.09.2018, 07:29

В Украине появится еще одна бригада морской пехоты

В Украине появится еще одна бригада морской пехоты - Фото
Морская пехота ВСУ в новых беретах (фото - twitter.com/poroshenko)

Морская пехота является универсальным родом войск, который может действовать на воде, суше, в воздухе

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В Украине к концу октября этого года планируется сформировать еще одну бригаду морской пехоты. Об этом Радио Свобода сообщил командующий морской пехоты генерал-майор Юрий Содоль.

Он отметил, что командир бригады и его заместители уже определены, сейчас они находятся в пункте постоянной дислокации формирования.

"Речь идет о село Дачное, которое расположено в Беляевском районе примерно в 30 километрах от областного центра. Специально для морских пехотинцев в Дачном создается военный городок современного образца - с общежитиями улучшенного типа для военнослужащих-контрактников, общежитием для офицерского состава, спортивно-оздоровительным комплексом, медицинской частью", - отмечается в сообщении.

Сейчас в структуре командования насчитываются бригады морской пехоты, артиллерийская, три отдельных батальона морской пехоты, реактивный артиллерийский полк.

Согласно плану реформирования Военно-морских сил Украины, разделение ВМС на морское командование и командование морской пехоты был сделан в начале 2018 года для оптимизации управления отдельными направлениями.

Командующий морской пехоты генерал-майор Юрий Содоль находится в прямом подчинении командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко.

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Теги: морская пехота, Игорь Воронченко, Юрий Содоль
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