В Украине растет поддержка курса на НАТО: опрос группы Рейтинг

Совместные учения военных НАТО и союзников - Rapid Trident (фото - NATO)

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Социологи уточнили - вхождение Украины в Североатлантический альянс склонны больше поддерживать те украинцы, у кого выше уровень образования и доходов

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Если бы в середине июля 2018 года прошел референдум о вступлении Украины в Североатлантический альяс, 45% опрошенных проголосовали бы "за", а треть респондентов - "против". Об этом свидетельствуют результаты нового социологического исследования от группы Рейтинг.

Каждый десятый украинец не желает принимать участия в таком голосовании, и столько же опрошенных пока не знают, как проголосовать.

В западных и центральных областях страны выступают скорее за вступление в НАТО, тогда как на юге и востоке - скорее против.

Если бы Украина рассматривала вариант подписания соглашения с другими странами о военной поддержке им в случае агрессии, то из предлагаемого перечня стран наиболее приемлемыми украинцы считают Польшу (74%), Великобританию (60%), США (59%), Грузию (55 %), Беларусь (53%), Турцию (49%). Около 40% респондентов поддержали бы соглашение с Молдовой и Китаем, треть - с Индией.

В то же время, только 19% респондентов поддержали бы подписание соглашения о предоставлении военной поддержки со страной-оккупантом Россией. Две трети - не поддержали бы.

Сторонники вступления Украины в НАТО относительно больше поддерживают подписание соглашений о предоставлении военной поддержки с Польшей, США, Великобританией и Грузией, зато противники вступления в Альянс - с Россией и Беларусью.

Опрос проведен методом личного интервью 6-14 июля 2018 года среди 1200 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,8%.

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Опрос Рейтинга в декабре 2017-го среди 30 тысяч респондентов показал, что 43% украинцев поддерживают вступление в Альянс, 34% - против этого.

Опрос Деминициатив и центра Разумкова в тот же период времени показал такие цифры - 38,5% украинцев "за", 30% - "против".