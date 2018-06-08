В Украине создадут совет по освобождению политзаключенных

Незаконно осужденный в оккупированном Крыму украинец Владимир Балух предложил создать при президенте консультативно-координационный совет по вопросам освобождения политзаключенных. Петр Порошенко поддержал инициативу, сообщает его пресс-служба.
Сегодня Порошенко встретился с семьями украинских заложников, а также политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах.
Во время встречи заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз зачитал обращение Балуха.
Активист считает, что создание консультативно-координационного совета значительно повысит эффективность действий государства по освобождению политзаключенных.
Глава государства поручил проработать этот вопрос и подготовить соответствующий указ.
Сегодня в МИД сообщили, что жизнь Балуха находится под угрозой – активист голодает уже более 80 дней.