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25.07.2018, 19:12

В Украине создали стипендию для поддержки узников Кремля

В Украине создали стипендию для поддержки узников Кремля - Фото
Левко Лукьяненко (фото - facebook.com/petroporoshenko)

Стипендия получила имя Левко Лукьяненко

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В Украине основана государственная стипендия имени Левко Лукьяненко для поддержки заложников, содержащихся в российском плену. Об этом сообщается на сайте президента.

Президент Петр Порошенко подписал указ о неотложных мерах по защите прав, свобод и законных интересов лиц, незаконно задержанных, удерживаемых Российской Федерацией, оккупационной администрацией Российской Федерации, освобожденных из числа таких лиц, а о поддержке указанных лиц и членов их семей.

Эти указом глава государства учредил государственную стипендию имени Левко Лукьяненко для поддержки упомянутых лиц.

Президент поручил Кабмину принять необходимые меры для выплаты стипендии уже в этом году.

Правительство также должно принять необходимые меры для защиты прав, свобод и законных интересов соответствующей категории лиц, проработать вопрос об их социальной защиты.

В России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных.

Левко Лукьяненко - диссидент, соучредитель Украинского Хельсинского группы, народный депутат четырех созывов Верховной Рады. Удостоен звания Герой Украины. Левко Лукьяненко скончался 7 июля.

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Теги: политзаключенные, стипендия, Левко Лукьяненко
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