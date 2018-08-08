В Украине запретили учебник, в котором "Киев был столицей России"

Госкомтелерадио Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Под видом учебника по английскому пытались ввезти пропаганду силовых структур страны-агрессора

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В Украину запретили ввоз из Российской Федерации двух книг, в которых эксперты Госкомтелерадио нашли "пропагандистские манипулятивные технологии государства-агрессора". Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

В частности, издательство "Арий" пыталось ввезти в Украину учебник авторства М. А. Гацкевич "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги".

В этой книге, сообщают в Госкомтелерадио, в текстах для перевода с английского языка "утверждается, что Киев был столицей России". Также там содержится фальсификация других исторических фактов, выяснили эксперты регулятора.

По мнению экспертов, это является "проявлением пропагандистских манипулятивных технологий государства-агрессора".

Другую книгу, которая называется "Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем", пыталось ввезти в Украину ООО "Якабу Трейд". Эксперты Госкомтелерадио обнаружили в ней "признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур".

В июле Госкомтелерадио отказал компании Форс Украина в выдаче лицензии на ввоз в Украину двух книг российского издательства Эксмо – в них нашли российскую пропаганду.