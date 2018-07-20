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20.07.2018, 16:36

В Украину не пропустили книгу, рекламирующую "русское боевое НЛП"

В Украину не пропустили книгу, рекламирующую "русское боевое НЛП" - Фото
Госкомтелерадио Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Автор книги якобы готовила специалистов для осуществления психологического программирования людей в зоне боевых действий в Чечне и в Украине

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Госкомтелерадио не разрешил ввоз в Украину с территории РФ книги по психологии, в которой содержится реклама другой книги о "русском боевом НЛП", автор которой якобы готовила специалистов для осуществления психологического программирования людей в зоне боевых действий в Чечне и в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

Книгу "Психология навылет. М + Ж. 6 секретов счастливых отношений от самого категоричного психолога в мире", которую хотели ввезти в Украину, напечатало московское издательство АСТ.

В ней, по информации Госкомтелерадио, "сотрудники управления разведки вооруженных сил РФ рекламируют другую книгу о «русском боевом НЛП» (нейролингвистическое программирование)".

Автор этой рекламируемой книги, по словам российских разведчиков, "подготовила специалистов для осуществления психологического программирования людей в зоне боевых действий в Чечне и в Украине".

Ранее Госкомтелерадио отказал компании Форс Украина в выдаче лицензии на ввоз в Украину двух книг российского издательства Эксмо – в них нашли российскую пропаганду.

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Теги: госкомтелерадио, рф, книга, нлп, нейролингвистическое программирование
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