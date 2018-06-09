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09.06.2018, 17:12

В Украину прибыли пять самолетов-заправщиков ВВС США

В Украину прибыли пять самолетов-заправщиков ВВС США - Фото
Boeing KC-135 Stratotanker (фото - скриншот видео)

Американские Boeing KC-135 Stratotanker будут осуществлять дозаправку в воздухе авиации, участвующей в международных учениях в Польше

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Во Львов прибыли пять самолетов-заправщиков Boeing KC-135 Stratotanker Военно-воздушных сил США, которые будут осуществлять дозаправку в воздухе военной авиации, участвующей в международных учениях в Польше. Об этом сообщается на сайте командования американских ВВС в Европе и Африке.

Первые три самолета с авиабаз в США и Великобритании прилетели в международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого 1 июня 2018 года. Четвертый KC-135 прибыл в Украину 2 июня, пятый – 7 июня.

Кроме того, в Украину приехали около 150 членов экипажей и сотрудников наземной поддержки, которые будут обслуживать воздушные суда во время их полетов на тренировочные миссии с 4 по 16 июня.

Размещение в Украине KC-135 – это "часть стратегии США по защите европейских союзников, укреплению безопасности в Восточной Европе и повышению уровня военного взаимопонимания между союзниками и партнерами", отмечается в сообщении.

В пресс-службе Генштаба ВСУ Украинской правде подтвердили факт прибытия во Львов американских самолетов и сообщили, что они будут осуществлять дозаправку в воздухе авиации стран – участниц учений Saber Strike-2018, которые проходят в Польше. В Украине KC-135 пробудут до 17 июня.

25 мая 2018 года сообщалось, что США перебрасывают через Германию в страны Балтии и Польшу тысячи боевых машин, в том числе танки.

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Теги: ВВС США, военный самолет сша, военные учения, самолет-заправщик, военная авиация
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