В Украину запретили ввоз книг из РФ, несмотря на вывод эксперта

Госкомтелерадио Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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В Украину запретили ввоз книг из РФ, на которые дал положительную рецензию профессор политологии Киево-Могилянской академии

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Госкомтелерадио отказал компании Форс Украина в выдаче лицензии на ввоз в Украину двух книг российского издательства Эксмо – в них нашли российскую пропаганду. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Такое решение Госкомтелерадио принял на основании заключения экспертного совета регулятора.

Речь идет о книге Татьяны Степановой "Душа в темноте" и книге Николая Леонова и Алексея Макеева "Лучший среди мертвых". В них, по информации Госкомтелерадио, обнаружены "признаки пропаганды властей государства-агрессора и прославление деятельности российских правоохранительных органов".

При этом регулятор отмечает, что в числе документов, поданных компанией в Госкомтелерадио есть "положительные рецензии предоставленные профессором политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Александром Демьянчуком".

Корреспондент LIGA.net поинтересовался у профессора Демянчука его мнением по этому поводу.

Политолог подтвердил, что действительно давал такие рецензии, и, на его взгляд, в указанных книгах отсутствуют признаки российской пропаганды, за исключением того, что один из персонажей "Лучшего среди мертвых" является сотрудником российского правоохранительного органа, если это можно считать пропагандой.

Демьянчук отметил, что Госкомтелерадио не сформулировала "четких норм, правил, по которым можно и нужно банить какие-то определенные книги". По его словам, в Украину иногда не пропускаются совершенно безобидные книги, в то время как в продаже на территории страны можно встретить откровенно враждебные по отношению к Украине издания.

На вопрос, почему вообще к нему обращаются за подобными рецензиями, Демьянчук ответил, что подобные экспертные выводы – обязательное условие для ввоза книг из РФ.

Стоит отметить, что обе запрещенные книги - это произведения детективного жанра.