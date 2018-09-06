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06.09.2018, 16:07

В Украину запретили ввозить с территории РФ еще две книги

В Украину запретили ввозить с территории РФ еще две книги - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Экспертный совет Госкомтелеради отнес книги к продукции, которая не разрешена к распространению на территории Украины

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Госкомтелерадио отказал ООО Этниктрейд в выдаче разрешения на ввоз с территории России двух книг московского издательства Свет, в которых "присутствуют признаки пропаганды, фальсифицируется история и навязываются имперские идеологические доктрины государства-агрессора". Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

Экспертный совет регулятора отнес книги к продукции, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

Речь идет о книге "создателя новых мифов о "сверхдержаве" России" Бориса Баландинского "Языческие шифры русских мифов. Боги, звери, птицы... ", а также издании "Велесовой книги", предисловие к которой "в духе имперских идеологических доктрин" написал Александр Асов.

"Это предисловие является типичной попыткой России присвоить украинскую историю, территорию, распространить шовинистические мифы о "братской колыбели" народов-братьев", - отмечает член экспертного совета Алла Ковтун.

Ранее в Украине запретили изданный в РФ учебник по английскому языку, в котором "Киев был столицей России".

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Теги: запрет, книга, борис баландинский, александр асов
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