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12.06.2018, 11:55

В Варшаве начинается Парламентская ассамблея Украины и Польши

В Варшаве начинается Парламентская ассамблея Украины и Польши - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Представители стран обсудят ряд вопросов, среди которых сотрудничество Украины с ЕС и НАТО, а также блокирование Северного потока-2

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В Варшаве во вторник, 12 июня, началось двухдневное Х заседание Парламентской ассамблеи Украины и Польши. Об этом сообщает Укринформ.

Согласно сообщению, стороны планируют обсудить ряд вопросов и в частности совместные действия по блокированию Северного потока-2 в рамках политики энергетической безопасности региона.

Кроме этого представители стран рассмотрят военное сотрудничество, углубление отношений Украины с ЕС и НАТО, а также обмен молодежью.

13 июня состоится выездная сессия в город Свиноуйсьце к LNG терминалу на побережье Балтийского моря.

Украину на встрече в рамках Парламентской ассамблеи возглавляет зампредседателя Верховной Рады Оксана Сыроид, а с польской - вице-маршалок Сейма Ришард Терлецкий.

С польской стороны в дискуссии примут участие также уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, заместитель главы МИД Бартош Цихоцкий, а также заместитель министра образования Мажена Махалек.

6 июня президент Польши Анджей Дуда на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером сказал, что Северный поток-2 угрожает энергетической безопасности Европы, а также ее экономическим интересам.

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Теги: Украина, польша, киев, варшава, парламентская ассамблея, украино-польская парламентская ассамблея, свиноуйсьце, спг терминал
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