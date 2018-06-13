В Варшаве призвали РФ освободить политзаключенных

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Представители Киева и Варшавы призвали международное сообщество усилить давление на страну-агрессора РФ

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Парламентская ассамблея Украины и Польши подчеркнула стратегический характер отношений между Киевом и Варшавой, призвала Россию немедленно прекратить агрессию и освободить украинских политзаключенных, а международное сообщество и далее оказывать давление на РФ. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам X заседания Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша, сообщает Укринформ.

“Стороны: ...призывают Российскую Федерацию немедленно прекратить вооруженную агрессию против Украины, в том числе прекратить оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя и части Донецкой и Луганской областей; выражают серьезную обеспокоенность отсутствием прогресса по прекращению вооруженной агрессии России против Украины, которую Россия сознательно продолжает”,- говорится в заявлении.

В документе представители обеих сторон призывают международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию, которая “своими агрессивными и противоправными действиями создает серьезную угрозу для международного мира и безопасности”, а также требуют “освободить граждан Украины, безосновательно заключенных в российских тюрьмах”.

Украинские и польские депутаты призвали Россию “вывести свои войска и вооружение из оккупированных территорий, прекратить атаки на представителей СММ и прекратить финансирование и вооружение лиц, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины”.

“Обе страны считают, что Северный поток-2 является политическим проектом, который угрожает не только европейской энергетической безопасности, но также солидарности на европейском континенте”, - говорится в заявлении.

Депутаты также договорились провести очередное XI заседание Парламентской ассамблеи Украины и Польши в 2019 году.

12 июня 2018 года началось двухдневное Х заседание Парламентской ассамблеи Украины и Польши