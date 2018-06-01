В Венгрии к инсценировке убийства Бабченко отнеслись с пониманием

Аркадий Бабченко Фото: LIGA.net

commenthover

Защищаться против российской гибридной войны не только можно, но и необходимо

Реклама

Реклама

Спецоперация СБУ, включающая в себя инсценировку убийства Аркадия Бабченко, встретила понимание в Венгрии. Об этом сообщила в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"Со стороны наших партнеров было полное понимание того, что Украина не только имела право, а и обязана защищаться против российской гибридной войны", - заверила посол.

Россия применяет практику индивидуального террора в виде заказных убийств. Предотвращение новых случаев требует нестандартных подходов, отметила Непоп.

Поэтому совершенно неуместны отдельные попытки провести параллели между ситуацией с Бабченко и российской пропагандой.

Сообщение о якобы "гибели" Бабченко было частью комбинации в рамках расследования попытки покушения, а его адресатами были организаторы и заказчики, а не массовая аудитория.

Риск потерять возможность разоблачить всех участников преступной покушения перевешивал остальные риски.

Непоп добавила, что теперь нужно завершить следствие, получить информацию не только об организаторе, но и о заказчиках убийства.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко и он умер. На следующий день, журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку.