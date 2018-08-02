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02.08.2018, 10:33

В Венгрии появился министр по развитию Закарпатья: МИД возмущен

В Венгрии появился министр по развитию Закарпатья: МИД возмущен - Фото
Фото :iStock/Global Images Ukraine

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает - Венгрия вмешивается во внутренние дела Украины и вступает в конфронтацию

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Правительство Венгрии создало должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Министерство подчеркивает, что речь идет о том, что в компетенции уполномоченного - часть суверенной территории Украины. 

В связи с этим в МИД вызвали временно поверенного по делам Венгрии в Украине Ласло Пап и потребовали официальных разъяснений. Дипломату выразили протест из-за ряда недружественных шагов официального Будапешта.

Украинский МИД, в частности, отметил, что последние заявления премьер-министра Виктора Орбана отображают подходы страны-агрессора и диссонируют с политикой ЕС. 

"Последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года, и настаивает на официальном статусе ее языка в Украине.

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Теги: МИД, Венгрия, вмешательство, дипломат, министр
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